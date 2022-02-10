台中煤倉基樁工程 台電：第三方調查安全無虞

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（中央社記者曾智怡台北10日電）針對去年台中火力發電廠煤倉基樁工程分包商浮報水泥數量，台電今天表示，經與承攬商中鼎公司合意委託台灣營建研究院為第三方公正單位進行調查，報告顯示基樁承載力符合設計需求，安全無虞，將恢復施工。

時代力量前立委黃國昌去年10月在臉書提出質疑，指台電中火工程偽造單據、偷工減料，煤倉基樁工程的承包商為了牟取不法利益，不僅惡意偷工減料，更竟大膽到長期不斷偽造「水泥進貨單」，浮報施作的水泥數量。

為釐清外界相關質疑，台電在去年10月7日下令施作中的基礎工程停工，並洽第三方公正單位台灣營建研究院共同成立專案小組進行調查。

台電今天發布新聞稿表示，已分別針對煤倉工區基樁載重安全及水泥漿固定液品質進行抽驗檢測調查。基樁載重安全部分，擇定水泥漿固定液強度最弱處進行基樁載重試驗，範圍包含外界質疑取樣測試造假的基樁，試驗結果均符合設計規範，安全無虞。

水泥漿固定液品質部分，則依規範隨機鑽心取樣抽驗22支，雖然其中有5支未達圖說標準，但經第三方公正單位鑑定承載力符合設計需求，同樣判定安全無虞。

至於煤倉工程因已覆蓋而無法再次進行基樁檢測，台電指出，依據施工期間的檢測紀錄及本次抽驗報告，並無影響整體承重安全，後續將依第三方公正單位建議，安裝安全監測系統進行變位監測。

台電表示，基樁載重試驗雖已確認達到安全標準，但對於承攬商提供水泥漿固定液品質未達圖說標準部分，已懲處監造疏失相關人員，並向承攬商依契約規定處置求償。

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求償細節包括水泥用量未達設計圖說總量、未落實品管違約、缺失扣點計罰，以及試驗費用等共計新台幣4700餘萬元，另要求承攬商延長基樁保固期限。

針對本次事件造成外界疑慮，台電深表歉意並虛心檢討，將持續精進公共工程監造管理措施，如增加檢驗停留點、以即時監控系統輔助監造工作，並強化審查協力廠商機制，以杜絕不良協力廠商，避免類似事件再次發生。（編輯：趙蔚蘭）1110210