智邦1月營收創同期新高 年增2成

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（中央社記者潘智義台北10日電）網通廠智邦科技今天公布自結1月合併營收約新台幣52.58億元，創歷年同期新高，較去年同期增加20.19%，但仍較去年12月歷史高點減少21.74%。

法人指出，智邦1月營收年增率較高，主要還是去年1月基期較低，只有43.75億元，但主因客戶訂單較旺，部分訂單自去年12月遞延至1月，加上今年2月農曆新年前出貨，帶動1月營收大增。

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以需求狀況來看，資料中心出貨仍然是重點，如智邦先前在法人說明會中所強調的，資料中心業者會根據業務發展狀況，對新興技術架構的導入進度，逐步進行資料中心基礎建設升級，其中包含100G與400G交換器。

除追求更高速的網路傳輸處理基礎建設外，智邦在散熱相關的節能技術部分，也是鎖定資料中心業者布建升級的重點，包括智邦在內的資料中心基礎建設供應商，近幾年也將散熱技術列為積極投資發展的重點項目。（編輯：黃國倫）1110210