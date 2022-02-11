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台灣去年國際商港貨物裝卸量年增6.7%寫新高 終結連2年衰退

2022/2/11 09:59（2/11 10:13 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北11日電）主計總處最新國情統計通報顯示，外貿需求強勁之下，110年台灣的國際商港貨物裝卸量高達7億5004萬計費噸，不只寫下歷史新高紀錄，年增率也終結連續2年衰退。

主計總處引用交通部統計指出，110年全球航運雖然受到COVID-19疫情影響，衍生缺櫃及塞港等現象，不過台灣國際商港在外貿需求強勁帶動下，貨物裝卸量達7億5004萬計費噸，創下歷年新高，也較109年成長6.7%，扭轉連續2年的衰退頹勢。

按港口別觀察，110年貨物裝卸量以高雄港4億3965萬計費噸居冠，占總裝卸量58.6%，且較109年成長4.1%；其次是台中港1億3922萬計費噸、占18.6%，較109年成長8.3%；而台北港8967萬計費噸、占12%，基隆港6546萬計費噸、占8.7%，也分別年增22.7%及3.2%。

若觀察貨物別，110年國際商港裝卸貨物仍以貨櫃裝卸量5億5237萬計費噸、占73.6%為最大宗，較109年成長6.0%，其次為管道貨5695萬計費噸、占7.6%；其餘貨物裝卸量依序為煤炭占5.4%，鐵礦砂占3.7%，以及鐵礦石占3.1%，分別年增8.5%、9.8%及23.0%。

主計總處補充說明，管道貨指的是利用管道輸送的貨物，如原油或其他液化品等。（編輯：潘羿菁）1110211

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