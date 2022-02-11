聯詠去年賺進逾6個股本 估第1季營收較上季持平

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（中央社記者張建中新竹11日電）聯詠去年營收與獲利同創歷史新高紀錄，賺進超過6個股本，每股純益達新台幣63.87元。聯詠預期，今年第1季營運表現將淡季不淡，季營收將與去年第4季持平。

聯詠下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。受系統單晶片（SOC）及大尺寸面板驅動IC產品業績下滑影響，聯詠第4季營收滑落至365.42億元，季減4.7%。

因產品組合變動，以及部分產品平均售價較預期佳，聯詠第4季毛利率51.45%，優於原預期的48%至51%水準，稅後淨利109.33億元，季減10.9%，每股純益17.97元。

聯詠去年總營收首度突破1000億元大關，達1353.66億元，年增69.3%，毛利率49.78%，較109年上揚14.81個百分點，稅後淨利388.66億元，年增228.89%，每股純益63.87元。

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展望今年第1季，聯詠總經理王守仁表示，第1季是消費電子傳統銷售淡季，並有春節假期工作天數減少影響，不過在商用及車用產品需求強勁，今年第1季營收可大致維持與去年第4季相當水平，約358億至368億元。

王守仁說，第1季SOC產品業績將較去年第4季略增，中小尺寸面板驅動IC表現持平，因電視市場需求尚未完全恢復，大尺寸面板驅動IC業績會稍減；第1季毛利率約48%至51%，營業利益率約34%至37%。（編輯：張均懋）1110211