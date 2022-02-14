緯軟拚營收獲利雙成長 擬調整價格反映成本

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（中央社記者吳家豪台北14日電）資訊服務商緯創軟體今天召開法人說明會，預期2022年營收與獲利將同步成長，大中華區為主要成長引擎，但薪資成本受通膨影響而上升，緯軟將持續與客戶溝通調整價格。

緯軟2021年度合併營收新台幣61.78億元，年增21%，創歷史新高；稅後淨利4.56億元，年減2%；每股盈餘（EPS）6.91元，為歷年次高。

從產業別來看，緯軟2021年度營收主要來自IT高科技業、占43%，金融業占28%，電信業占14%，製造業占10%，其他產業占5%。

緯軟財務長長育禎表示，以地區別來看，大中華區是2021年推動營收成長的主力，去年中國營收年增40%，原因是中國大陸資訊外包市場蓬勃發展，緯軟積極擴展營運規模，滿足大客戶需求，預期2022年中國營收將持續高速成長。

緯軟去年台灣營收穩健成長，主要來自製造業數位轉型需求與金融科技發展，預期2022年台灣營收仍有機會成長兩位數百分比。

長育禎也提到，去年緯軟毛利率表現不如預期，主要受到幾個因素影響。首先因為調整客戶組成，大型客戶增加、占營收比重上升，由於大型專案計價模式相對透明，客戶有較強的議價能力，加上緯軟在專案初期投入較高成本，導致毛利率較低。

其次，高科技產業普遍面臨人才缺乏問題，需要提供較高薪酬吸引人才，造成人事成本上升，緯軟會適當調整價格來反映成本。

展望2022年，長育禎表示，IT高科技業今年將快速成長，來自新指標客戶營收將進入快速成長期，可延續去年第4季的成長力道，營收占比有望再攀高。

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製造業部分，長育禎看好緯軟來自半導體與資通訊產業營收將穩定成長，去年在新能源產業客戶已有斬獲，預期2022年來自製造業營收2022年將維持高速成長，有望成為緯軟第二成長引擎，營收占比將拉高並超越電信業占比。

整體而言，緯軟今年第1季營收受到春節假期影響，仍有機會小幅季增，3月起營收將回到正常軌道，全年營收有望呈現堆疊式成長、續創新高。（編輯：郭無患）1110214