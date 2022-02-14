俄烏情勢升溫 台塑：國際油價飆漲 支撐石化行情

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（中央社記者蔡芃敏台北14日電）台塑指出，俄烏情勢升溫，引發市場原油供給疑慮，西德州及布蘭特原油每桶已飆破94及95美元；除國際局勢外，春節後回補庫存需求增，加上3月起進入旺季，支撐石化品行情。

俄羅斯、烏克蘭戰火一觸即發。根據摩根大通最新報告，俄羅斯為全球第2大石油和天然氣生產國，且在石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）扮演重要角色。若烏、俄情勢升溫，恐怕影響原油出口，屆時油價可能飆破每桶120美元。

台塑指出，歐盟自俄進口原油及天然氣分別占總進口量24.7%及46.8%，俄烏緊張局勢升高，且暴風雪侵襲美國，引發原油供給疑慮，帶動價格走強。西德州及布蘭特原油分別飆破每桶94美元及95美元，創近7年新高，將墊高石化原料成本，支撐行情。

此外，台塑指出，春節後中國客戶回補庫存、東南亞及印度市場需求增溫，且3月起進入需求旺季，石化產品價格看漲。

由於首季工作天數、開工率較低，台塑原先預期營收將較去年第4季衰退。但近期原油價格大漲，且3月起步入傳統需求旺季，買氣可望逐步增溫，石化產品價格看漲；不過，台塑表示，後市仍須密切關注全球通膨壓力、美國聯準會升息速度及貨幣緊縮政策、中國經濟放緩、俄烏地緣政治風險等不確定性因素。

台塑化董事長陳寶郎則認為，若俄烏雙方開戰，主戰場將是烏克蘭國土，由於烏克蘭不產油，對全球原油供給、需求衝擊有限。市場傳言歐美政府將制裁俄羅斯，但歐洲國家仰賴俄羅斯天然氣，若俄國切斷天然氣出口，恐先釀成歐洲能源危機。因此，歐美態度仍有待觀察。

他說，國際情勢短線將造成原油價格波動，不過，市場預期心理大於實質影響，全球原油供給與需求面未改；除非未來發生大規模戰爭，產油國煉油廠、油井遭摧毀，屆時原油價每桶勢必衝破100美元。

展望後市，台塑化認為，烏克蘭戰爭風險偏高，OPEC+及美國原油產量增加緩慢，將使全球原油第1季庫存維持近年低點，油價將呈保持高檔震盪，台塑化煉製、煉油首季將有不錯表現。（編輯：黃國倫）1110214