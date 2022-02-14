富邦金1月奪金控雙冠 獲利227億單月新高

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（中央社記者謝方娪台北14日電）15家上市櫃金控獲利今天全數出爐，富邦金以1月稅後淨利新台幣227.63億元、每股稅後盈餘（EPS）1.93元奪下金控雙冠王寶座，旗下富邦人壽、富邦產險稅後淨利皆創歷年單月新高。

富邦金自結1月稅後淨利227.63億元，創歷年單月新高，年增12.5%，EPS 1.93元。富邦金1月底淨值8845億元，普通股每股淨值66.81元。截至1月31日，富邦金已取得日盛金58.54%股權，1月認列日盛金投資收益1.55億元。

富邦人壽1月稅後淨利199.22億元，年增26.2%。1月台股指數下跌3%，富邦人壽因應風險環境變化積極實現獲利，並增持超跌優質個股；年初以來美債利率逐步走高，富邦人壽1月上旬掌握機會實現利得，調整投資部位並增加現金，利率回升後將伺機投資海外債券。

截至1月底，富邦人壽淨值逾5350億元，淨值比率高於10%，RBC超過300%，資本水準維持良好。1月新台幣略走貶，富邦人壽單月匯兌損益與避險成本優於去年同期，外匯價格變動準備金也較12月提升，截至1月底餘額達118億元。

台北富邦銀行1月稅後淨利14.54億元，由於銀行核心業務存放款動能強勁，餘額較去年同期分別成長21%及16%，利息淨收益年增8%，截至1月底逾放比0.16%，備抵呆帳覆蓋率764%，資產品質穩健。

北富銀主力產品momo卡、Open Possible聯名卡及J卡發卡動能穩健，1月新發卡量近8萬卡，較去年同期成長52%，雖有疫情影響，但春節期間推出各項優惠活動，帶動1月簽帳金額仍較去年同期成長9%。

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富邦產險1月稅後淨利20.99億元，年增140.8%，主要受惠於處分國內股票利益。1月簽單保費收入56.07億元，創歷年單月簽單保費新高，個人險、企業險皆有雙位數成長，其中又以商業火險成長46.1%及工程險成長16.4%表現亮眼；整體簽單市占率24.7%，續居市場龍頭。

富邦證券1月稅後淨利0.55億元，主因1月台股加權指數震盪走跌，客戶投資轉趨保守觀望，市場日均值較去年衰退23%，影響現貨及金融部位損益。（編輯：蘇志宗）1110214