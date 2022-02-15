桃園預售屋房價走揚 業者：實價登錄逼近6字頭

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（中央社記者蔡芃敏台北15日電）房仲業者指出，桃園預售市場房價持續向上攀揚，自2020年出現每坪新台幣40萬元天價後，去年多個建案成交價站上4字頭，甚至有建案每坪高達58.7萬元，創下桃園預售屋最高單價。

台灣房屋今天發布新聞稿指出，根據實價登錄顯示，桃園預售市場去年有近40個建案最高價達每坪40萬元。其中，有5個建案衝上5字頭，甚至有建案每坪最高達58.7萬元，直逼6字頭，創下桃園預售屋交易冠軍。

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台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園從小宅到豪宅產品房價全面向上攀升，高單價預售物件遍及藝文、中路、小檜溪、經國重劃區、龜山長庚商圈、青埔高鐵特區等地。

江怡慧表示，桃園房市過去能站上4字頭單價的物件多屬超級豪宅，不過，近年不少建商因應市場低總價趨勢，推案規劃朝小宅靠攏，許多小坪數新案都坐落重劃區精華地段，讓小宅社區也躋身高單價排行榜。（編輯：潘羿菁）1110215