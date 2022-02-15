陳耀祥：外部問責機制 擬成新聞台評鑑換照重點

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（中央社記者蘇思云台北15日電）NCC許可鏡電視申設案，不過內部有委員提出不同意見書。NCC主委陳耀祥今天表示，新聞台如何落實外部問責機制，接受社會監督、提高透明度，未來可能是新聞台評鑑換照的重點。

國家通訊傳播委員會（NCC）1月19日許可鏡電視申設案，不過有委員提出反對意見，認為新聞台審查不應淪為作文大賽，並呼籲應該檢討現行新聞台申設、評鑑等政策。

陳耀祥表示，審查鏡電視案不管是否通過，都會立下一個很高的門檻，其中有些機制設計得不錯，內部委員會也有初步共識，新聞台外部問責機制如何落實，會是未來評鑑換照的重點。例如內控機制、獨立編審以及是否進一步要求設置獨立公評人機制，可能在評鑑換照時也會是參考的重要門檻，盼提升新聞品質。

陳耀祥表示，新聞媒體作為第四權，一方面監督政府，也要受到社會監督，外部問責概念主要是要提高透明度，未來可能也會想辦法落地變成具體的評鑑標準，讓標準具備一致性、並持續延續下去。

至於2位委員王維菁、林麗雲對鏡電視案提出不同意見書，陳耀祥表示，尊重委員的不同意見，不過，鏡電視營運計畫書確實是自己所見寫得最好的一份，現行法律、政策上沒有對新聞台進行總量管制，如果營運計畫書有寫到一定水準，為何不能進入這個市場，他認為，後續能否生存是業者自己的事情。

陳耀祥表示，外界可能認為現行新聞台表現沒那麼好，但是能不能因此讓新進業者承擔相關問題，值得討論。從言論自由角度來看，「市場正常情形應該要有競爭，有進、有出才對。」中天新聞台當時不予換照，也是從專業角度來看，出現很多狀況。

陳耀祥表示，對自己而言，關鍵點在於鏡電視設置外部公評人制度，找來傳播界學者翁秀琪擔任外部公評人，這等於是把一輩子良好名聲跟電視台綁在一起，有被翁秀琪的想法打動。（編輯：張均懋）1110215