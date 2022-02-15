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力積電312億聯貸案 晶圓代工連結ESG機制首例

2022/2/15 22:15
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（中央社記者謝方娪台北15日電）由兆豐銀行主辦的力積電聯貸案今天完成換約，原定籌募金額為新台幣240億元，因連結ESG調整機制享有利率減碼優惠，銀行團認參踴躍，最後以推案上限312億元順利結案。

兆豐銀行董事長張兆順、力積電董事長黃崇仁今天共同完成力積電312億元聯貸案換約，聯貸案由兆豐銀擔任統籌主辦暨管理銀行，11家銀行參貸，8大公股行庫全數支持。

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兆豐銀指出，力積電預計將資金用於興建P5銅鑼廠及購置機器設備，原預定籌募240億元，因連結ESG調整機制，鼓勵力積電達成節能率、廢棄物再利用率及製程用水回收率共3項ESG指標，可享有利率減碼優惠，創晶圓代工產業聯貸案首例，深獲銀行團認可力挺，認參總額達330億元，超額比例137%，最終以推案上限312億元順利結案。

兆豐銀表示，力積電有2座8吋及3座12吋晶圓廠，以先進記憶體、客製化邏輯IC與分離式元件為服務主軸，產品應用領域廣泛，涵蓋電腦產品、通訊應用、消費性電子及車用電子等，因力積電看好車用、5G、AIoT等晶片新需求快速興起，規劃興建12吋P5銅鑼廠支應，已於2021年3月動工，預估未來總產能每月達10萬片，將大幅提升產能。（編輯：趙蔚蘭）1110215

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