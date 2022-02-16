經部：中製過氧化苯甲醯反傾銷落日 恐造台產業損害

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（中央社記者梁珮綺台北16日電）台灣對中國製過氧化苯甲醯課徵反傾銷稅第2次落日調查，經濟部貿調會今天審議產業損害做出肯定結論，若停止課徵恐造成台灣產業損害。經濟部將通知財政部認定結果，交由財政部審議是否繼續課稅。

財政部自99年5月20日起對自中國大陸產製進口過氧化苯甲醯產品課徵反傾銷稅、課徵稅率為4.73%至59.70%，105年3月14日公告繼續課徵、反傾銷稅率為2.35%至26.67%，課徵期間至110年3月13日屆滿5年。

育宗特用材料向財政部申請繼續課徵，財政部去年3月10日公告後並請經濟部進行產業損害調查。

經濟部貿調會今天發布新聞稿，做出產業損害認定審議結論。

貿調會表示，依產業損害調查所得相關資料顯示，第2次繼續對自中國過氧化苯甲醯產品課徵反傾銷稅後，涉案貨物仍然持續低價進口，與國內產品的價差逐年擴大，國內產業生產及獲利狀況等相關經濟指標皆呈現下降趨勢，國內產業整體營運狀況並無明顯改善。

貿調會指出，財政部第2次落日調查認定，若停止課徵反傾銷稅，中國過氧化苯甲醯產品可能繼續或再發生傾銷。目前中國仍有大量的閒置產能必須積極找尋出口市場，也從未放棄出口涉案貨物至台灣市場並可輕易調整出口量。

再者，中國持續擴充產能並慣以低價競爭搶占市場，台灣因地理位置鄰近且已有與其長期合作的行銷通路，向為中國大陸優先選擇之外銷目標市場之一，若停止課徵反傾銷稅，中國極可能繼續以擴大價差或低價方式大量出口涉案貨物至國內。若停止對自中國大陸產製進口的過氧化苯甲醯產品課徵反傾銷稅，台灣產業損害可能繼續或再發生。

經濟部貿調會認定結果將通知財政部，由財政部提交關稅稅率審議小組審議是否繼續課徵反傾銷稅。

本案涉案貨物為供工業用含量純度為70%至80%的過氧化苯甲醯（簡稱BPO）產品，但不包含供食品用、試藥用、藥品用等用途者。涉案貨物之參考貨品分類號列為29163210009。（編輯：潘羿菁）1110216