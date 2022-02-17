31萬股民注意 國泰永續高股息ETF今年第1次配息0.3元

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）有「國民存股型ETF」之稱的國泰永續高股息ETF，是金虎年第一檔除息的高股息ETF，今天公告每單位發放0.3元現金股利，除息日訂2月22日，21日為參與配息最後買進日。

國泰永續高股息ETF採季配息，分別於2、5、8、11月除息，今天公布今年第1次配息0.3元。以今天收盤價19.62元換算，單季現金殖利率約1.53%。

法人表示，近期市場波動劇烈，由於美國1月消費者物價指數（CPI）年增率達7.5%，超乎市場預期，且創下40年來新高，同時美國10年債殖利率應聲突破2%，加上聯準會（Fed）官員鷹派言論，衝擊市場並導致美股下挫，而與美股連動關係緊密的台股，也不免蒙受短期波動壓力。

法人建議，投資人可留意結合ESG理念的高股息ETF，ESG近年深獲資金青睞，長線多頭格局不變，搭配高股息因子，有息收作為下檔保護，可提升整體投資配置的抗波動性。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，回顧過往紀錄，以台股而言，升息循環其實是代表景氣是更確立的，初期震盪後後續仍回歸股市多頭。

此外，國泰永續高股息ETF所追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，在2015年至2018年升息期間，其含息報酬達31%，顯示高股息族群在升息下有助於維護資產的「購買力」。國泰永續高股息ETF聚焦高殖利率績優股，產業配置以電子為主，金融、傳產為輔，隨著年後台股資金回流、類股健康輪動下，國泰永續高股息ETF也有望搭上利多。

根據台灣集中保管結算所與Bloomberg資料，截至上週五（2月11日），國泰永續高股息ETF受益人數已達31萬550人，衝破31萬人大關，規模達新台幣403億元，堪稱國民存股型ETF。同時也是目前國內規模最大的ESG主題ETF。

游日傑提醒，投資高股息ETF時有3大觀察重點：一、避免賺了股息卻賠了價差，建議投資人除關注帳面股息率以外，也要留意資本增值表現。二、考量持股周轉率與交易費用。三、觀察ETF的填息能力。（編輯：趙蔚蘭）1110217