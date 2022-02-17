售出大安區房產誤解持有期間規定 遭補稅逾145萬元

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（中央社記者蘇思云台北17日電）房地合一稅2.0去年7月上路後，預售屋也納入範圍，但預售屋持有期間不能併入計算；有民眾誤解規定，把在大安區購置的預售屋持有期間跟成屋持有期間合併計算後售出，卻遭補稅新台幣145.5萬元。

財政部台北國稅局長宋秀玲今天在例行記者會上表示，民眾出售105年以後取得的房屋、土地（含預售階段及成屋階段購入），都應申報房屋土地交易所得稅。

房地合一稅2.0去年7月上路後，預售屋也納入範圍，宋秀玲表示，如果在預售期間轉售會課房地合一稅，等到興建完成交屋後，持有期間會「歸零」重新計算，也就是說，不能把預售期間跟成屋持有期間合併計算，避免形同鼓勵預售屋交屋後就出售，影響抑制短期炒作的立法目的。

宋秀玲以實際案例說明，有民眾在105年10月5日以1億2000萬元向建設公司購買1戶大安區預售屋及其坐落基地，預售屋興建完成後，民眾在108年10月7日登記取得房屋、土地所有權，今年1月10日以1億3000萬元出售，獲利近千萬元。

宋秀玲表示，民眾可能以為購買預售屋契約後就算持有期間，因此計算持有期間為5年3個月（105年10月5日至今年1月10日），採取20%稅率計算稅額194萬元，申報繳納個人房屋土地交易所得稅。

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宋秀玲解釋，實際上，正確時間應該從預售屋興建完成後，從成屋的所有權移轉登記日起算，重新計算後，持有期間為2年3個月，即108年10月7日至111年1月10日，按房地合一稅2.0規定，適用稅率為35%，應納稅額為339.5萬元，扣除已繳納的稅額194萬元後，民眾還要補繳145.5萬元。

宋秀玲呼籲，個人如有出售屬房地合一課稅範圍的房屋、土地，應依規定計算交易所得或損失，且不論有無應納稅額，皆應依限申報，以免受罰；但本案認定是民眾不清楚新規定，因此只向賣家補稅145.5萬元，沒有另外開罰。（編輯：林淑媛）1110217