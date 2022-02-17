房仲：去年12月房地合一稅收47.3億元 創新高

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（中央社記者潘智義台北17日電）信義房屋今天表示，去年12月個人房地合一稅收新台幣47.3億元，創歷史新高，打破7月的29.2億元紀錄，房市景氣熱絡下出現房價漲多、交易多、短期轉手多。

信義房屋新聞稿指出，預售換約納入房地合一稅申報後，也成為推升稅收的來源之一，經官方針對部分遞延入帳稅款的賦稅收入修正後，去年12月的個人房地合一稅收創下歷史新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若把房地合一稅收當成景氣好壞的指標，去年12月的房地合一稅收出現歷史新高，反映當前市場熱度相當高，房地合一稅收屬於所得稅，有獲利才需要繳稅，因此稅收大幅增加，背後代表房價也出現明顯漲勢。

曾敬德認為，交易量大且2016年後買進的不動產，短期出售增加也帶動稅收成長，再加上一手市場景氣熱絡，預售換約也納入房地合一稅申報，也會帶動稅收成長。

若以區域表現來看，12月稅收最高的是台中市，個人房地合一稅收為8.7億元，其次是台北市的8.3億元，高雄市6.7億元，新北市5.7億元，桃園市5億元，新竹縣1.9億元，新竹市1.9億元。

不過，曾敬德提醒，房地合一稅收大幅飆高，背後可能也是短線市場過熱的一種警訊，購屋人避免將財務槓桿用至極限，同時可以預先試算升息後的房貸負擔。（編輯：趙蔚蘭）1110217