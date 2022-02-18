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信義兒福A1基地簽約 打造全齡生態系社區

2022/2/18 12:14（2/18 12:21 更新）
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國家住都中心主辦「信義兒福A1公辦都更案」，18日舉行簽約典禮，由國家住都中心代理董事長花敬群（左）與順天建設董事長柯興樹（右）共同簽署契約。中央社記者蘇思云攝 111年2月18日
國家住都中心主辦「信義兒福A1公辦都更案」，18日舉行簽約典禮，由國家住都中心代理董事長花敬群（左）與順天建設董事長柯興樹（右）共同簽署契約。中央社記者蘇思云攝 111年2月18日
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（中央社記者蘇思云台北18日電）國家住都中心代理董事長花敬群表示，「信義兒福A1公辦都更案」打造全齡生態系社區，住都中心分回的300戶出租住宅中，有6成會提供家中有65歲以上長者家庭優先入住，盼提倡高齡友善住宅概念。

國家住宅及都市更新中心（國家住都中心）主辦「信義兒福A1公辦都更案」，今天舉行簽約典禮，由花敬群與順天建設董事長柯興樹共同簽署契約，內政部營建署長吳欣修、國家住都中心執行長黃景茂也都出席。

花敬群致詞時表示，台北地區高齡問題很嚴重，基地所在周邊也居住許多高齡長者，希望都更案可以提倡高齡友善住宅概念，不只是蓋房子，更重要是提供軟體服務、長期進駐社區，讓住家附近就有高齡服務系統。今天簽約心情很激動，希望本案可以打造一個普遍化的經典案例。

信義兒福A1公辦都更案將興建3幢4棟建築物，花敬群指出，國家住都中心分回1幢2棟建築物為地上18層、地下3層，並規劃約300戶的全齡出租住宅，其中6成提供家中有65歲以上長者的；市府分回的1棟建築物為地上8層、地下2層，規劃有高齡日照社福設施與社宅等公益設施；另有地上17層、地下4層的都更住宅。

花敬群表示，本案基地面積約2000多坪、座落在台北市松山信義商圈，預計2024年開工、2027年底完工。

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柯興樹致詞時表示，順天建設已成立35年，長期耕耘台中地區，近年跨足酒店式公寓、商辦經營管理，也投入大台北地區的都市更新。台灣即將邁入超高齡社會，本案具備相當公益性，簽約典禮只是起點，未來順天建設會跟國家住都中心一起努力。

國家住都中心表示，分回300戶的全齡出租住宅中，預計會規劃從1房到4房的房型都有，一坪租金約落在新台幣1900元到2000元之間。本案後續由順天建設接手後續經營，提供免費健檢服務、文化藝術活動、高齡友善活動等回饋，並結合台北市政府導入高齡日照中心、住宿型長照中心與區民活動中心等多項公益設施。（編輯：潘羿菁）1110218

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