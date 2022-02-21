兩項進口山桑子產品 驗出銫-137

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（中央社記者梁珮綺台北21日電）原能會今天表示，在網路平台及消費市場抽驗10件食品當中，有2件測得銫-137，分別為德國製野生山桑子汁及義大利維奇草本山桑子EX膠囊（70粒裝），已將結果通報衛福部食藥署。

原能會表示，1986年車諾比爆發核災事件後，相關山桑子、藍莓等食品具有高輻射風險，為保障輻射安全，輻射偵測中心每年會針對歷年易檢出人工放射性核種食品，滾動式檢討並定期至消費市場採購進行檢測。

輻射偵測中心日前在網路平台及消費市場抽驗松子、石粟果仁、椰蓉、奶水、樹薯粉、山桑子乾、山桑子汁、山桑子膠囊、山桑子萃取物粉末、藍莓萃取物粉末等10項食品，產地來源有中國、印尼、越南、秘魯、德國、義大利，今天公布結果。

其中，德國Beutelsbacher野生山桑子汁驗出銫-137，含量為每公斤116.6貝克；義大利維奇草本山桑子EX膠囊（70粒裝）也驗出銫-137，含量為每公斤34.4貝克。

輻射偵測中心表示，檢測結果已通報衛福部食藥署。（編輯：蘇志宗）1110221