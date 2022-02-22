Arm攜手全科 助攻新創IC設計獲得IP授權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹22日電）矽智財（IP）廠安謀（Arm）與通路商全科宣布策略合作，雙方將共同推廣Arm Flexible Access計畫，協助新創IC設計廠取得IP解決方案，提升系統單晶片設計效率。

Arm台灣總裁曾志光表示，Arm在2019年推出Arm Flexible Access後，2020年進一步推出Arm Flexible Access新創版，台灣客戶占比約20%，代表著新創在台灣極具活力。

他說，台灣半導體產業需要持續加速創新，才能維持在全球的地位。透過與全科通路商夥伴合作，將有利推廣Arm Flexible Access計畫，也有助新創IC設計業發展。

全科董事長吳堉文表示，藉由與Arm的合作，除了增添新的商業模式跨入矽智財銷售領域，未來也有機會結合Arm Flexible Access衍生的晶片產品，提供多元化的整合方案與服務給更多客群。

Arm Flexible Access計畫主要提供彈性靈活的矽智財授權模式，讓有IC設計需求的公司，能以免費或是低成本的年費方案，取得廣泛而多樣的IP、工具及訓練服務，並提供完整系列的參考套件方案進行實驗與設計，增加創新的自由度。

至於授權費的部份，只需在後期製造時支付，並且於最終晶片設計中使用到的IP才須計費。（編輯：楊凱翔）1110222