鴻海擬砸28億元投資XRSPACE 攻元宇宙生態系

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海集團今天宣布與虛擬實境應用設計商XRSPACE簽訂合作備忘錄，鴻海有權投資XRSPACE 1億美元（約合新台幣28億元），第一階段將投入1500萬美元，取得XRSPACE股權。

未來XRSPACE的虛擬空間掃描和互動、視覺運算、渲染、手勢互動和全像追蹤、人工智慧等技術，將結合鴻海在軟硬體平台垂直整合設計製造能力，建立元宇宙（Metaverse）生態系統。

鴻海集團董事長劉揚偉今天透過新聞稿表示，XRSPACE是元宇宙的先行領航者，已建立各種技術及元宇宙平台。鴻海和XRSPACE合作，能強化元宇宙架構所需要的人工智慧（AI）及軟硬體相關技術，讓元宇宙的軟硬體生態系更完整。

他指出，鴻海對元宇宙的策略和電動車一樣，會朝平台化的方向發展，在擴增實境/虛擬實境（AR/VR）、軟體、基礎設施、內容與應用等5大領域已有布局；此外元宇宙應用加速雲端資料儲存以及雲計算能力等市場潛力，鴻海作為全球最大的資料中心伺服器供應商，會抓住此成長機會。

鴻海表示，元宇宙作為產業Next Big Thing，鴻海從照相鏡頭、3D投影、光學鏡片、顯示光源、晶片、感測器、印刷電路板、外殼機構件、AR/VR到雲端伺服器、雲儲存、雲計算等，已逐步架構上下游的硬體產業生態鏈。

XRSPACE成立於2017年，董事長兼執行長周永明先前為宏達電前執行長，他表示，與鴻海策略性合作，可強化XRSPACE metaverse的能力，對XRSPACE全球業務推動也有很大助益。

XRSPACE在去年推出線上虛擬展覽平台GOXR以及PartyOn虛擬音樂世界，用戶可透過手機、平板，與虛擬實境頭戴顯示器，走入元宇宙即時互動空間，並隨時參加線上活動。（編輯：趙蔚蘭）1110222