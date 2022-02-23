京元電竹南擴廠案 都市計畫變更獲內政部審議通過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）半導體封測大廠京元電子為擴大苗栗縣竹南中華路廠區，辦理3.61公頃都市計畫變更，經內政部都委會審議通過。縣府今天表示，擴廠案有助縣內及台灣整體半導體產業發展。

苗栗縣政府工商發展處今天發布新聞稿表示，京元電子股份有限公司預計擴大竹南中華路廠區，新建中華5廠至7廠，其中因6廠及7廠涉及都市計畫農業區變更為工業區，面積約3.61公頃，歷時14個月推動，昨天經內政部都市計畫委員會第1006次會議審議通過。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工商發展處指出，京元電子為全球最大的半導體專業測試廠，這次擴廠計畫預計將引入1500個就業機會，到2026年預估可增加政府稅收約新台幣8億元，除有助縣內產業經濟發展外，未來結合新竹科學園區竹南基地周邊包含群創、台積電等國際大廠，對於穩定我國半導體產業整體發展也具有實質助益。

工商發展處表示，京元電子也在審議會議中承諾將停車場、公園綠地、道路等公共設施用地共1.08公頃，捐予苗栗縣，並負擔管理維護費用，提升地區環境品質，縣府將全力支持辦理擴廠事宜，協助在地產業發展。（編輯：卞金峰）1110223