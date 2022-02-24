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烏克蘭危機3/300

俄烏開戰 經部：貿易額占比低於1% 對出口衝擊有限

2022/2/24 17:14
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（中央社記者梁珮綺台北24日電）俄烏情勢嚴峻恐拖累全球供應鏈，業者憂心衝擊出口；經濟部統計，去年台灣對俄出口13.18億美元，進口為50億美元，雙邊貿易額僅占台灣總貿易額0.76%，比重低於1%，對台出口影響有限。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內茨克和盧甘斯克的獨立地位，接著派遣部隊對烏克蘭採取特殊軍事行動，全球股市應聲重挫，全球經濟與供應鏈蒙上陰影。

根據統計，台俄去年雙邊貿易總額為63.06億美元，台灣出口到俄羅斯金額為13.18億美元、進口為50億美元，不過，經濟部表示，俄國占台灣總貿易額為0.76%，比重低於1%，對台整體出口影響不大。

在主要出口貨品項目方面，以機器零附件、碟片、汽車零附件、電音響或視覺信號器具、聚碳酸樹脂、不銹鋼扁軋製品等為主；經濟部說明，台灣從俄國進口產品多是原物料或初級加工品，包括煤、石油、鋁、鐵或非合金鋼半製品、塊狀或其他初級形狀的生鐵及鏡鐵等。

不過，由於台灣生產的工具機物美價廉，深受俄國廠商喜愛，2019年俄羅斯成為台灣第9大工具機出口市場，台灣對俄羅斯工具機出口額達1億795萬美元；2020年雖然受疫情影響，供應製造鏈停擺，對俄出口額降至8255萬美元，但因衰退幅度低於多數台灣出口市場，使俄羅斯躍升為台灣第4大工具機出口國。

在烏克蘭雙邊經貿部分，貿易局統計，去年前11月貿易總額為2億8075萬美元，烏克蘭占台灣貿易總額僅有0.037%。

其中，台灣出口至烏克蘭產品有機器零附件、不銹鋼扁軋製品、手用扳手及扳鉗、自動資料處理機及其附屬單元、手工具、車輛零附件、鋼鐵製螺釘、螺栓、螺帽等。

至於台灣從烏克蘭進口的產品，包括鐵礦石及精砂、合金鐵、木材、葵花子、玉蜀黍、氫、小麥、雜麥、高梁。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110224

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