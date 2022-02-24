1月證券劃撥存款終結連2升 央行：資金動能不是問題

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（中央社記者蘇思云台北24日電）央行今天公布1月金融情勢，象徵散戶資金動能的證券劃撥存款餘額終結連2升，下滑新台幣320億元到3兆1366億元，未續創新高。央行官員表示，跟台股1月交易量下滑有關，不過資金動能應不是問題。

中央銀行今天公布1月M1B與M2年增率分別下降為11.49%與7.87%，主要是因為活期性存款成長減緩所致，不過M1B年增率續高於M2，意味資金動能無虞，「黃金交叉」格局續航。

至於股市相關指標，反映散戶投資信心的證券劃撥存款餘額從去年12月歷史新高水準，月減320億元，來到1月底的3兆1366億元，未能續創新高。

央行經研處副處長蔡惠美表示，1月證券劃撥存款月底餘額下滑，跟去年同期相比年增率也有減少，主因和股市交易量密切相關，台灣1月初本土疫情升溫，案例數一度飆升，加上美股1月同樣震盪走低，因此影響證券劃撥存款餘額，但整體仍是超過3兆元水位，資金動能應不是問題。

至於M2年增率連4個月下滑，1月M2年增率更跌破8%，蔡惠美表示，若把主計總處預測今年經濟成長率預測值加上通貨膨脹率預測值，M2年增率7.87%依然高於2項數據的總合6.35%，意謂資金還是可以充分供應國內所需。

央行今天同步公布1月外匯存款期底餘額為7兆4484億元，續創歷史新高，蔡惠美表示，年增率達13.68%，主要有2個原因，第一，台灣1月出口仍然暢旺，隨著國外貨款匯入，帶動外匯存款增加，第二，去年基期較低，因此帶動年增率擴大。

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1月外國人新台幣存款從去年12月2073億元水準，月減93億元到1980億元，創下逾1年來低點。蔡惠美表示，主要是1月外資賣股以及匯出現金股利所致，因此影響外國人新台幣存款規模縮小。

近期歐洲地緣政治情勢升溫，俄烏開戰今天更讓國際股市嚇趴。蔡惠美表示，台股今天也受影響跌破萬八關卡，預期2月金融情勢統計數據應該也會有所影響，後續仍要觀察戰爭發展及持續的時間。（編輯：林淑媛）1110224