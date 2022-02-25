海運供不應求 慧洋-KY去年每股賺11.05元創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北25日電）受惠海上運輸供不應求，帶動營業利益率攀升，散裝航運業者慧洋-KY今天公布2021年財報，稅後淨利達新台幣82.45億元，年增73倍，每股稅後盈餘（EPS）11.05元，創歷史新高。

慧洋發布新聞資料說明，受惠COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後需求強力回補，但因各國港口維持一定的檢疫措施，使船舶平均週轉率下降，供需失衡推升中小型船舶日租金飆漲。以慧洋主力船型之一的Handysize為例，最高曾達每日3.7萬美元（約新台幣103.6萬元），挹注慧洋獲利成長。

由於產業特性，散裝航運營運成本較為穩定，受惠日租金價格不斷攀升，帶動慧洋營業利益大幅成長。過去3年慧洋平均營業利益率為21%，2021年第1季起顯著提升至28%，去年第4季更大幅拉升至突破50%、創單季歷史新高；2021年平均營業利益率達43%，也改寫歷史新高紀錄。

慧洋進一步表示，過去5年新造船舶數量偏低，使需求擴張時無法接應；中國農曆新年及冬奧結束後，需求開始回補，加上即將進入南美穀物收成旺季，預期今年運價能維持在一定水準以上，在去年高基期下，保守預估仍有25%的換約漲幅空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

船隊布局方面，慧洋2021年共交付7艘中小型節能新船，並處分10艘船舶；今年預計再新增6艘新船加入營運行列，未交付的新造船訂單則有14艘，將依既定時程陸續加入船隊。

展望未來，慧洋指出，全球船舶供給仍供不應求，2023年又將面臨環保新規的挑戰，屆時未符合標準的船舶需降速因應，勢必使船舶週轉天數再拉長。慧洋積極打造最大規模的節能船隊，將使影響降至最低，有助於穩健獲利，挑戰營運新高峰。（編輯：張良知）1110225