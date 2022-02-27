再生水條例擬修訂擴大使用範圍 不再限水源短缺地區

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（中央社記者梁珮綺台北27日電）百年大旱引發缺水危機，水利署修正「再生水資源發展條例」部分條文，擴大工業戶再生水使用範圍，不再侷限「水源供應短缺之虞」地區；據了解，近期多家廠商主動承諾使用一定比率再生水，有晶圓製造廠更訴求會達100%。

前年豐水期沒有颱風來臨，枯水期面臨嚴重旱情，各大水庫幾乎見底，台中、苗栗、彰化地區去年4月進入「供5停2」模式，產業界則派出水車載水，擔憂缺水中斷產能，水利署則在中部地區鑿井，開挖地下水解燃眉之急。

無水之苦的場景依舊歷歷在目，水利署因應氣候變遷，修正「再生水資源發展條例」部分條文，已送行政院審查，力拚在立法院本會期通過。

根據草案內容，再生水分為系統再生水及非系統再生水，系統再生水指取自下水道系統的廢水或放流水，為再生水廠處理後的水；非系統再生水即未排入下水道的廢水或放流水，部分廠商自建循環系統，處理後再利用。

水利署副署長王藝峰說明，現行條文規定開發單位提用水計畫時，若位於有水源供應短缺之虞的地區，必須使用一定比率的再生水；不過，近年極端氣候頻繁，使得水源短缺的風險日益提升，因而刪除「水源供應短缺之虞」文字，擴大工業戶再生水使用範圍。

王藝峰表示，政府從民國102年開始興建再生水廠，目前已有3座啟用，分別是高雄鳳山、台南永康及高雄臨海再生水廠，與此同時，桃園、新竹、台中、台南、高雄地區也持續興建，預計120年時，至少有8座再生水廠完工，每日可產水132萬噸。

近期台灣有一股「投資熱」，許多廠商選擇在台設廠、擴產，根據了解，有多家企業主動承諾願意使用一定比率的再生水，還有一家晶圓製造廠表明願使用100%的再生水。

王藝峰認為，再生水具有循環經濟概念，發展再生水不僅可增加水資源供應來源，也可減少區域缺水風險，樂見廠商將再生水列為產業發展的水源之一。

而為擴大再生水使用，水利署除在「再生水資源發展條例」明訂新開發案需使用一定比率再生水外，在耗水費徵收辦法草案中，訂定獎勵辦法，只要廠商使用再生水，耗水費最高可減徵60%。（編輯：蘇志宗）1110227