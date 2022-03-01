廣閎科掛牌上櫃 早盤股價攀至129.5元漲11.64%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）類比IC設計廠廣閎科今天以每股新台幣116元掛牌上櫃，早盤股價一度達129.5元，上漲13.5元，漲幅約11.64%。

廣閎科董事長林明璋今天在掛牌典禮中表示，廣閎科成立於2007年，從成立開始，經歷草創期、耕耘期，到現在的成長期，每段時間都有不同的辛苦與成果。

他說，廣閎科從一開始的金氧半場效電晶體（MOSFET）銷售，奠定穩定現金流與基礎，支持節能IC的長期開發，近3至4年風扇IC團隊加入，讓產品線更加齊備。

林明璋表示，感謝員工的努力堅持，員工是廣閎科最重要的資產，未來幾年公司成長，員工參與會有一定的成就感與回報。他同時感謝廣閎科的大股東及小股東，林明璋說，「一張股票一世情」。

配合上櫃前公開承銷作業，廣閎科2月16日至18日辦理申購作業，承銷股數964張，承銷價格116元，距當時興櫃價格價差超過22.4%，若抽中1張估計可獲利逾2.6萬元，吸引股民踴躍參與申購，合格件數達23萬3858筆，中籤率0.41%，凍結271.27億元。

廣閎科今天掛牌上櫃，以122.5元開出，在賣壓出籠下，股價一度滑落至平盤116元，不過隨後買盤湧入，推升股價走高，達129.5元，上漲13.5元，漲幅達11.64%。

受惠家電、通訊、運算及雲端市場需求成長，廣閎科1月營收1.21億元，續創單月營收歷史新高紀錄，年增41.97%，法人預期，廣閎科今年營運可望維持高度成長。（編輯：趙蔚蘭）1110301