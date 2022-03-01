分手LINE Pay另結新歡 一卡通MONEY合作LINE Bank

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（中央社記者吳家豪台北1日電）行動支付服務LINE Pay於2月15日推出新版App，取消一卡通MONEY電子支付，外界解讀雙方形同拆夥。今天純網銀LINE Bank宣布與一卡通MONEY合作，為純網銀首度攜手電支合作帳戶綁定、儲值及提領服務。

LINE Pay與一卡通合作4年，原先用戶可透過通訊軟體LINE平台的入口，使用一卡通提供的儲值、代收代付、轉帳等電子支付服務；第二個入口是可以透過LINE Pay App使用一卡通電子支付。

不過，去年11月LINE Pay出清一卡通近3成持股，雙方關係生變。LINE Pay在新版App取消一卡通電子支付服務，舊版App將於今年4月底終止服務，屆時用戶必須透過LINE App內的LINE Pay，才能繼續使用一卡通MONEY；一卡通也正規劃獨立服務系統，預計今年底前推出獨立App。

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LINE Bank今天宣布啟用與一卡通MONEY帳戶連結扣款服務，用戶透過一卡通MONEY完成連結LINE Bank帳戶後，可使用「儲值」功能將LINE Bank帳戶資金儲值至一卡通，使用一卡通提供的各項付款、繳費服務。若用戶有轉出資金的需求，也能透過一卡通「提領」功能，領取資金至LINE Bank帳戶。

LINE Bank總經理黃以孟透過新聞稿表示，LINE Bank帳戶與一卡通MONEY的「儲值」服務，是開行以來許多用戶反映希望能提供的功能，這也是全台第1家純網銀與電支合作帳戶綁定、儲值及提領服務的案例。（編輯：楊蘭軒）1110301