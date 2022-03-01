一卡通MONEY可綁LINE Bank帳戶 電支純網銀合作首例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）一卡通今天宣布啟動一卡通MONEY與LINE Bank帳戶連結儲值服務，提供純網銀帳戶連結電支服務，開啟國內首次電子支付與純網銀合作帳戶連結服務案例。

一卡通公司今天發布新聞稿表示，即日起啟動一卡通MONEY與LINE Bank帳戶連結儲值服務，一卡通MONEY用戶只要連結LINE Bank網銀帳戶，便能設定將LINE Bank資金儲值至一卡通MONEY帳戶，也能由一卡通MONEY免費提領至LINE Bank帳戶中。

一卡通公司董事長李懷仁表示，與LINE Bank的合作，從LINE Bank成立初期首發行的聯名簽帳金融卡「LINE Bank快點卡」就已開始，雙方再次合作電支帳戶儲值服務，除可帶給雙方用戶更便利的金融服務外，也有助雙方業務推展。

據銀行局統計，截至去年底，國銀數位存款帳戶整體開戶數突破千萬戶，而純網路銀行連線商業銀行LINE Bank開業不到1年，於今年1月開戶數已突破80萬戶，名列前5大。

而一卡通MONEY用戶數已達455萬，為便利一卡通MONEY及LINE Bank雙方用戶，一卡通公司與LINE Bank即日起合作帳戶連結服務，成為首家與純網銀帳戶連結的電子支付業者。

此外，一卡通公司也宣布，已跟全國23管線天然瓦斯業者合作，提供一卡通MONEY線上繳費服務，是台灣首家完整提供用戶天然氣瓦斯繳費服務的電支業者。

用戶可從「LINE錢包」進入，點選上方「繳費」按鈕，並點選「瓦斯費」，掃描瓦斯費帳單中的三段式條碼，即可用一卡通MONEY完成繳費。（編輯：陳仁華）1110301