友達拚2025減碳25% 大江承諾2030全面使用再生能源

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迎接全球節能減碳趨勢，面板廠友達光電董事長彭双浪2日在經濟部標準檢驗局主辦APEC跨能源與標準主題論壇記者會表示，已訂下2025年碳排必須比2018年減少25%目標。中央社記者潘智義攝 111年3月2日

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（中央社記者潘智義台北2日電）迎接全球節能減碳趨勢，面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，已訂下2025年碳排須比2018年減少25%目標；大江生醫董事長林詠翔承諾2030年100%使用再生能源。

彭双浪今天在經濟部標準檢驗局主辦APEC跨能源與標準主題論壇記者會指出，台灣若無法及時做好節能減碳，恐怕將來遭受天災衝擊的程度會很大，遇到該降雨時不降雨的困境；面對氣候議題是每一個人的責任，企業更應負起責任。

他說，友達在2004年訂下節能減碳目標，要能接軌國際，提升工廠節能、使用水資源效率，為優化減碳成效，運用人工智慧，減少資源浪費，積極用科學方法，訂下2025年碳排必須比2018年減少25%。

他強調，友達除邀請供應鏈廠商一起努力，挑戰更嚴苛的節能減碳目標，並投入再生能源事業，建立全方位太陽能解決方案，建廠維運能源管理系統，建構綠能產業生態圈，為台灣綠能創造更大價值，邁向淨零。

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林詠翔在記者會解釋，大江生醫在2016年第一次出口產品到歐洲，就面對再生能源議題，2017年適逢由氣候組織與碳揭露計畫所主導的全球再生能源倡議（RE100），推100%使用再生能源，感受到這是時代的趨勢，主動申請加入RE100。

他指出，檢視生意當中用電多、賺錢少的部分，砍掉一些生意，想辦法降低能源損耗，評估買碳權，並布局120萬度太陽能發電；當2017年寫承諾書時，即承諾2030年能與節能減碳的先進一起完成RE100，100%使用再生能源。（編輯：趙蔚蘭）1110302