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由田今年獲利拚新高 載板設備能見度直通明年

2022/3/2 13:49（3/2 16:46 更新）
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檢測設備大廠由田表示，載板市場供不應求，部分交機能見度已排到2023年初。圖為由田總經理張文杰。中央社記者江明晏攝 111年3月2日
檢測設備大廠由田表示，載板市場供不應求，部分交機能見度已排到2023年初。圖為由田總經理張文杰。中央社記者江明晏攝 111年3月2日
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（中央社記者江明晏台北2日電）受惠各大載板廠持續擴廠，檢測設備大廠由田預估今年成長幅度將優於去年，營收和獲利都有望續創新高，且載板市場供不應求，部分交機的能見度已排到2023年初。

檢測設備大廠由田目前產品線包含載板、軟板、HDI/PCB、LCD等，受惠各大載板廠擴廠動作不斷，去年營收成長2成，看好載板設備續旺，預估今年成長幅度將優於去年，營收和獲利都有望續創新高。

由田總經理張文杰表示，載板領域持續發威，其中BT和ABF相關的接單比例差不多，部分交機的能見度已排到2023年初，市場仍處於供不應求狀態；鶯歌和樹林廠今年會透過去瓶頸增加產能。

由田表示，目前觀察擴廠接單以台資客戶為主，在中國交機大概占5成比例，看好載板產業仍屬於「賣方市場」，有些客戶還在擴產時，產能就被全包了，看好即使在各業者積極擴產之下，都不會發生供過於求狀況。

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由田進一步指出，去年設備跟載板相關領域的營收占比達到近5成，預估今年上看6成，與LCD相關去年占4成，今年預估會低於30%，剩餘的是PCB和軟板領域，預估今年一定會低於20%。

由田為兩岸唯一廣布電路板、半導體及顯示器領域的設備商，近年積極調整產品線，進行毛利率優化；由田表示，受惠載板設備比例提升、體質調整，去年毛利率比前年大幅提升，預估今年毛利率應該會比去年微幅增加。（編輯：張均懋）1110302

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