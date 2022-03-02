力積電設備故障致壓降 竹科：列為電力品質輔導對象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北2日電）力積電昨天下午變電器故障導致新竹科學園區壓降，連帶影響園區內的台積電、世界先進等，竹科管理局長王永壯今天表示，設備故障廠商將列入電力品質輔導對象。

新竹科學園區昨天下午3時18分區內發生C級壓降事件，出現不到0.1秒的瞬間壓降，園區廠商多表示並未造成太大影響。

科技部今天舉行2021科學園區營運記者會。王永壯會前受訪表示，昨天壓降主要原因是有廠商變電器故障，變電器接的是161kv，電壓較高所以影響範圍較大，其他周邊工業區也有受到影響，強調是壓降、並沒有斷電。1年會發生幾次壓降，跟用電量無關，屬於單一事件。

王永壯表示，事故發生後，會針對事故原因提出檢討報告，跟台電、廠商看如何一起防範，避免再次發生。每年都會針對廠商做電力品質的輔導與檢查，包含供電系統等，今年也會把昨天設備故障廠商列為特別輔導的廠商。昨天情形不會有受損，但敏感機器會停機，需要重新復機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王永壯表示，供電品質的穩定是園區發展半導體產業非常重要的措施，所以不是只有台電，也包括園區廠商、管理局要一起針對每個事件進行檢討，整個供電品質算是穩定。

科技部長吳政忠表示，科學園區電力都是由台電做彙整，截至目前為止科學園區用電應該沒有缺電狀況，科學園區在節水、節電會努力做到，也會在邁向2050淨零過程中扮演示範角色，希望可以帶給其他科技園區參考。（編輯：潘羿菁）1110302