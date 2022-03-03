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研調：看好5G邊緣應用 成台灣伺服器業者成長契機

2022/3/3 13:26
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（中央社記者潘智義台北3日電）研調機構DIGITIMES Research今天指出，未來5G邊緣應用市場可能成台灣伺服器業者發展雲端資料中心以外的商機，且為其帶來軟硬體創新的機會。

DIGITIMES Research透過新聞稿說明，有別於專注於硬體代工思維，台廠面對電信營運商客戶（公網或5G企業專網（私網），可能面臨更為多元化、破碎化的各應用領域需求，將促使台廠發展更為細膩的軟體服務、系統整合及整合測試驗證能力，也為台灣伺服器業者創造升級轉型及業務成長的契機。

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DIGITIMES Research分析師龔明德表示，台灣主要伺服器業者包含廣達、緯創、緯穎、鴻海、英業達、神達等，相繼投入5G邊緣伺服器市場。雲端資料中心客戶正積極拓展其公有雲服務至邊緣端，以及開放網路組織持續推廣開放式架構電信基礎設施的布建，皆為台廠切入集中單元（CU）、分散單元（DU）電信伺服器或多存取邊緣運算（Multi-access Edge Computing；MEC）伺服器市場的動力。

龔明德認為，台廠目前以廣達、緯穎、鴻海投入5G邊緣伺服器市場尤為積極，大多源於雲端伺服器硬體設計基礎，進一步整合集團資源，包含伺服器、網通設備、系統整合（SI）等事業單位，共同發展5G邊緣伺服器相關軟硬體方案。（編輯：黃國倫）1110103

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