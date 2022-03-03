房市指標連3個月下跌 住展：後市看升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）代表北台灣新建案市場概況的住展風向球今年2月分數為44.6分，呈現連續3個月下跌，對應燈號維持代表復甦安全的綠燈。住展指出，由於通膨疑慮、選舉建設題材發酵，預期接下來房市風向球將可往上墊高。

觀察風向球六大構成項目，預售屋推案量、新成屋戶數等2項分數下滑；議價率、待售住宅建案個數與成交組數等分數持平，僅來客組數一項分數上升。

住展指出，今年2月預售屋推案量約新台幣500億元，台北市中山、大安、萬華，以及新北市新店、新莊、桃園平鎮等地均有單一案量逾15億元的指標案；因2月適逢年節，新成屋建案較少，總計不到200戶，單一案量逾15億元的指標案掛蛋。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

住展雜誌研發長何世昌表示，季節性因素影響導致供給量縮減，連帶影響2月風向球分數下；不過，隨著原物料價格高漲推升通膨疑慮，加上選舉建設題材開始發酵，預期接下來房市風向球將可往上墊高。

他進一步指出，今年適逢選舉年，估政府將再祭出打炒房措施，不過預計也將開出建設支票，個別受惠的區域房市買氣將較為突出；他建議，業者定價策略應儘量從「有夢最美」轉為「逐夢踏實」，以免快速飆高的價格嚇跑買氣，影響到銷售成績。（編輯：張良知）1110303