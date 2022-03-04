騰輝-KY、泰鼎-KY 去年EPS寫歷史新高

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（中央社記者江明晏台北4日電）銅箔基板廠騰輝-KY受惠散熱基板暢旺，去年每股盈餘（EPS）11.72元，改寫歷史新高；PCB廠泰鼎-KY去年每股獲利達7.25元，同創新高。

騰輝-KY公告去年財報，營收新台幣76.7億元，年成長58.71%，毛利率30%，稅後純益8.3億元，每股盈餘11.72元，創下歷史新高紀錄。

騰輝-KY表示，特殊材料發展是獲利成長的原因之一，尤以散熱基板最有成效，除積極布局耕耘車用市場，提高原有汽車LED車燈照明滲透率外，消費性電子等一般銅箔基板材料需求旺盛、軍用航天等特殊材料需求持續增加，並積極在半導體測試開發應用終端，皆帶動整體業績連續成長。

騰輝-KY董事會並通過2021年度盈餘分配案，將配發現金股利6.6元，較去年增加3.4元，為歷年來配息最高的年度，以今天收盤價117元計算，殖利率達5.6%。

PCB廠泰鼎-KY日前公布去年稅後盈餘13.78億元，每股獲利達7.25元，創歷史新高，看好在訂單能見度高及擴產效益挹注下，預估今年首季將是全年低點。

泰鼎-KY的2月營收達12.83億元，年成長16.4%，但月減19.2%，創歷年同期新高；累計前2月營收28.71億元，年增近30%。（編輯：楊凱翔）1110304