彭双浪：產業期待穩定供電 電腦公會必要時擬提建議

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）台北市電腦公會理事長彭双浪今天表示，不希望因為人為疏失或是能源政策影響，造成電力供應緊缺。他指出，電力供應需要足夠餘裕，電力備載容量應足夠，必要時公會擬提能源建議書。

科技部今天上午舉行「2022 Tech GiCS 女婕思」記者會，彭双浪以電腦公會理事長受邀出席，會後接受媒體採訪。

媒體問及對於303全台大停電的看法，彭双浪指出，所有產業期待政府穩定供應電力，不僅是工業或是民生，「這是最基本的需求」，不希望看到因為人為疏失或是能源政策影響，造成電力供應緊缺。

彭双浪表示，最近2年因為區域競爭影響，許多台商選擇回台灣投資，產業界希望在水、電、人力、土地等供應，政府都可以協助產業界解決，電力緊俏是目前大家知道的問題，相信政府有很好的解決辦法。

彭双浪指出，雖然303全台大跳電最後歸為人為疏失造成，不過電力供應仍需要足夠的餘裕，電力備載容量應足夠也是前提之一。

除了電力供應外，彭双浪表示，產業界最關心的是到2030年許多客戶和全球政府政策對淨零減碳的政策，目前台灣綠電短缺、綠電進度落後，以及綠電憑證不完整等，產業界對此相當焦慮。

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對於工業總會有意針對能源政策提出萬言書，彭双浪表示，會去好好打聽，有必要的話，電腦公會不排除一起提議。

彭双浪指出，淨零碳排政策一定會讓廠商成本大幅提升，他重申，「便宜物價的時代已經過去」；友達集團在台灣爭取綠電也很辛苦，因為綠電不足，且過度傾斜特定產業，不過友達集團已經長期布局太陽能綠電供應超過10年，並進行整廠營運，集團已有部分太陽能電廠。（編輯：張均懋）1110307