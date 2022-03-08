全球250大零售業排名 統一超連8年進榜全聯大躍進

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（中央社記者張璦台北8日電）勤業眾信今天發布「2022零售力量與趨勢展望報告」，在全球前250大零售業者排名中，台灣統一超商去年以總營收80.19億美元奪下第134名，連續第8年上榜；全聯福利中心總營收46.83億美元，飆升26個名次至第221名。

勤業眾信（Deloitte）發布「2022零售力量與趨勢展望報告」，分析2020年7月至2021年6月的全球零售業公開財報，評選出營收全球前250大。統計顯示，2021年度全球前250大零售業銷售總營收5.1兆美元，零售淨利率3.1%，整體表現略優於2020年度。

觀察其中前10大業者名單，沃爾瑪（Walmart）持續穩坐全球最大零售業者寶座，亞馬遜（Amazon）居次，第3則為好市多（Costco）。

沃爾瑪2021年度總營收5591.51億美元、成長率達6.7%，主要歸功於線上商務高達79%的成長，及在疫情期間對於全通路和物流配送的投資；亞馬遜則藉COVID-19疫情之際，線上購物需求提升，帶動整體北美與跨國市場的線上商店銷售額增加，營收成長率寫下34.8%佳績。

東亞地區零售業方面，中國大陸10家、香港4家、台灣2家，共計16家企業入榜前250大名單，且部分業者排名上升；其中，台灣零售業龍頭統一超商，總營收達80.19億美元，與2020年度相比增加4.69億美元，排名從2020年的142名升至134名，是台灣唯一連續8年進榜的零售企業。

統一超商藉持續維持多元展店計畫，積極打造複合門市及聯名主題店，整合實體門市與電商購物需求，擴大商品結構，得以推動業績成長。

全聯福利中心總營收46.83億美元、成長率6.2%，攀升至榜單第221名，排名躍進26個名次；全聯透過與Uber Eats、全球快遞、pandago及foodpanda等外送業者合作推出「小時達」配送服務，在搶快市場當中奪得先機，預估今年外送業績將超過2倍。

展望未來，勤業眾信消費產業負責人謝明忠表示，隨著全球疫情逐漸受到控制，民眾更加適應與病毒共存的生活；儘管近日烏克蘭、俄羅斯戰爭帶來干擾，但長期而言，通膨壓力可望減緩，零售業者仍對產業前景抱持樂觀態度。

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另外，謝明忠指出，因消費者手上保有充足的現金，全球主要經濟體也有機會以穩健的速度持續成長；台灣零售業在疫情當中積極發展數位轉型，全通路、無接觸經濟和幕後店等多元化形式，已成為零售業者提升競爭力的必備項目。

謝明忠建議，零售業者在接下來的商業布局中應將「永續零售」納入規畫，將永續認證做為產品及品牌核心策略，重新建立與消費者間的連結，鞏固消費者對品牌的黏著度。（編輯：張均懋）1110308