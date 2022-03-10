王美花：松湖變電所攸關港湖用電 盼北市府支持

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（中央社記者梁珮綺、曾智怡台北10日電）台北市長柯文哲因松湖變電所一事槓上台電，並反問「是北市府責任嗎？」；經濟部長王美花今天說，台電在2、30年前就提出興建計畫，解決內湖與南港的供電瓶頸，要再拜託北市府協助。

王美花上午出席立法院經濟委員會就「303興達電廠事故之細部調查、改善研擬、電力設施運轉維護機制精進、人員風險分析管控能力強化及電網韌性提升」進行報告，並備質詢。

而303大停電引發台北市松湖變電所興建責任歸屬討論，柯文哲9日為此槓上台電，反問「不蓋變電所是北市府責任嗎？」；王美花今天會前受訪時重申，台電在2、30年前就提出要蓋松湖變電所，目的是解決內湖與南港的供電瓶頸。

王美花說明，港湖地區目前供電來自於區域外的汐止變電所，不過，近年汐止變電所供電負載已經飽和緊繃，且已無法再擴充容量，因此沒有辦法再多增加供電，需要新的變電所。

她表示，台灣不是沒有電，但需要有新的變電所才能輸送電力到港湖地區，也因松湖變電所無法興建，台電就無法配合供應1000瓩以上大型新增用電計畫，盼北市府能協助。

至於地方溝通，王美花說，民調已做過多次，會再請台電持續處理。（編輯：趙蔚蘭）1110310