聯華食新零嘴挺在地農產 新品業績看增3成

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）聯華食品旗下陪伴台灣民眾長大的「國民零食」可樂果豌豆酥，在走過50年歷史後，今天宣布推出「米做的可樂果」，以台灣在地米為原料，全新調配出可樂果米穀酥，預計將帶動新品業績成長2至3成。

聯華食品2021年營收獲利均改寫歷史新高紀錄，營收來到新台幣95.17億元，年增7.95%，稅後盈餘7.91億元，每股盈餘（EPS）4.03元。聯華食董事會決議去年盈餘每股將配發1.5元現金股利及1.1元股票股利，合計2.6元股利。

說到代表台灣風味的零食，可樂果獨家的豌豆配方加上螺旋造型，絕對是網友心中的經典代表之一，除了不敗的蒜辣口味外，近幾年也不斷推出新口味；今年則推出全新配方，將台灣米變身可樂果，首波推出3款台式口味，即日起在全台的便利超商、全聯、量販店等全通路販售。

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聯華食表示，當初的開發概念很單純，可樂果作為台灣本土品牌，希望能夠用行動支持台灣在地農產品，而台灣米黏性佳、米香強烈，產量充足，嚴選優質的台灣米，以全新配方做調和打造出可樂果米穀酥，預計將帶動今年新品業績成長2至3成。

展望今年，聯華食表示，由於今、明年的春節時間落點因素，使得今年年初及年尾都能受惠節季的旺季效應，有機會推動今年整體營運持續成長。（編輯：楊凱翔）1110310