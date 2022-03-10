松湖超高壓變電所興建卡關 台電盼北市府給予支持

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（中央社記者曾智怡台北10日電）台北市長柯文哲關切台北東區供電瓶頸，台電今天表示，盼儘速興建松湖多目標變電所，分攤汐止超高壓變電所的供電負載；並強調公司與台北市政府應是夥伴關係，願意繼續向市民說明，期待市府給予更多支持。

303大停電引發台北市松湖變電所興建責任歸屬討論，柯文哲9日為此槓上台電，反問「不蓋變電所是北市府責任嗎？」

台電今天發布新聞稿表示，松湖變電所自民國107年改為全地下化設計，地上層結合親民利民的公共設施，成為多目標變電所大樓，期待爭取民眾認同；去年至今已辦理超過70次小型分眾溝通，並結合變電所實地參訪，另於去年10月31日舉辦200人以上的大型公開說明會。

同時，台電已委請學校第三方公正單位進行電磁場完成模擬，未來將加強多元社會溝通，請民眾與地方政府共同支持，創造多贏。

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台電說明，松湖多目標變電所大樓是東區電力供輸的新核心，連接松湖相關輸電線路已投入約數十億經費布建電纜洞道；松湖變電所多目標使用許可已第3度送審，並於今年2月23日補正掛件申請審查。

台電指出，松湖變電所自89年奉政院核定為第6輸變電計畫，歷經3任市長、3次都市設計審議，已延宕多年，對東區民眾的用電權益及經濟發展已產生影響；截至今天為止，已有21件1000瓩以上新增用電計畫、共計15.5萬瓩無法滿足，需盡快解決，避免長期累積案件，影響更多中大型用電需求工商業的發展。（編輯：蘇志宗）1110310