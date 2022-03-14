俄烏戰事延燒 國發會：未來5至7個月黃小玉供應無虞

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續，不只衝擊國際能源價格，也考驗糧食供應。國發會報告分析俄烏戰事對台影響指出，黃豆、小麥、玉米等重要大宗物資未來5至7個月供應無虞。

俄烏戰事爆發，衝擊全球政經局勢，雖然俄羅斯、烏克蘭合計國內生產毛額（GDP）及貿易總額占全球比重均僅約2%，但俄羅斯是全球能源、穀物、肥料，以及鎳、鈀、鋼鐵等多項工業金屬等重要大宗物資出口國，烏克蘭則是世界重要糧食生產國，且為天然氣輸歐要塞。

立法院經濟委員會今天邀請國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、中央銀行副總裁嚴宗大等就「俄烏戰爭影響全球能源與原物料供需，對我國之衝擊與政府因應之道」進行報告並備質詢。

國發會書面報告指出，俄烏兩國並非台灣糧食及工業物資主要進口國，對產業衝擊應屬有限，不過行政院已宣布就能源、民生物資、工業物料等面向，研提重要穩定措施；能源方面，油氣進口來源多元布局，供應無虞，也有緩漲機制力求價格穩定。

大宗物資黃小玉（黃豆、小麥、玉米）則透過提前採購，以及調降關稅及營業稅，確保民生物資量足價穩。

國發會表示，國內業者110年未自俄烏兩國進口黃豆、小麥，目前黃豆已掌握100萬公噸可使用量，未來5個月供應無虞；小麥採購來源以美國為主、占比9成，已掌握54萬公噸可使用量，未來5個月供應無虞。

玉米方面，國發會表示，國內業者去年未自俄羅斯進口玉米，僅自烏克蘭進口少量玉米，占總進口量約1.64%，目前掌握259萬公噸可使用量，未來7個月供應無虞。

國發會指出，雖然俄烏情勢使黃小玉期貨價格波動，但國內業者已提前採購，加上政府機動調降關稅、免徵營業稅等措施，可確保價格穩定。

龔明鑫表示，黃小玉對台影響分成貨品來源、價格兩層面來看，前者因預訂貨品來源都超過5至7個月，不會買不到，但價格可能就會有影響，因此政府先後啟動兩波調降關稅、營業稅等降價，希望預先平穩價格。（編輯：楊蘭軒）1110314