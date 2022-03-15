智慧城市展22日起登場 台北高雄共展規模成長50%
2022/3/15 14:42（3/15 16:06 更新）
2022智慧城市展台北場15日舉行展前記者會，現場貴賓透過灑金沙呈現數位轉型主題。圖居中為台北市副市長黃珊珊，左4為台灣智慧城市產業聯盟會長柯勝峯。中央社記者鍾榮峰攝 111年3月15日
（中央社記者鍾榮峰台北15日電）2022智慧城市展台北場將於22日起登場，加上高雄場24日起開展，今年規模較去年成長50%，使用近1500個攤位，參展家數約450家，預計吸引專業人士超過12萬人次參觀。
2022年智慧城市展台北場將於22日揭開序幕，24日高雄場開展，今天下午舉行台北場展前記者會。
主辦單位之一台灣智慧城市產業聯盟指出，今年展覽規模較去年成長50%，總計使用近1500個攤位，參展家數達450家，預計可吸引專業人士超過12萬人次參觀或交流；此次展會採取泡泡專案的防疫計畫，將成為台灣其他國際展會邀請海外人士入境的重要參考指標。
今年主辦單位特別將展覽主題定為「數位轉型再創智慧城市新高峰（Digital Transformation Takes Smart Cities to New Heights）」，共計有海外34國、76個城市的188位城市首長或代表在線上與台灣交流，更有海外45個城市首長或代表親自來台互動。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
今年台北市政府將舉辦兩場次的智慧城市首長高峰會、桃園市政府舉辦永續城市論壇、高雄市政府則辦理城市共創論壇。
根據官網資料，台灣氣候聯盟將於23日於台北舉辦「攜手台灣ICT供應鏈邁向淨零未來」國際論壇，據了解，包括台積電、台達電等將參加論壇交流；24日企業永續發展協會和台北市電腦公會將舉辦「永續新契機—循環轉型趨勢與解方」論壇，企業永續發展協會理事長施崇棠預計出席演講。（編輯：翟思嘉）1110315
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。