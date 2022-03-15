中華車每股賺7.67元創新高 配5.5元現金股利

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）中華汽車2021年度每股盈餘（EPS）7.67元，年成長27.6%，創下歷年最佳記錄。董事會決議每股配發5.5元現金股利，發放率約72%，高於近5年股利發放率平均值；按今天收盤價62.1元計算，現金殖利率約8.8%。

中華汽車2021年合併營業收入新台幣311.25億元，本期淨利44.03億元，較2020年同期成長24.4%； EPS 7.67元，年成長27.6%，創歷年最佳。

中華汽車表示，2021年獲利創新高，主要因商用車受疫情影響相對較小，整體銷售佳，以菱利增加近千台為最，再加上代工收入及零件收入增加，致營業淨利20.40億元，較2020年同期增加14.8%。

此外，在營業外淨利部份，主要是認列福建奔馳、裕隆及其它轉投資公司獲利增加挹注，推動合併營業外淨利30.38億元，年成長53.8%。

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中華車表示，面對市場需求變化、全球環境趨勢與產業競爭，近年積極致力於發展新能源車型及各項關鍵技術，持續投入新世代整車、智慧駕駛與三電系統等相關技術研發，陸續獲致成果，也將展現在未來新車型產品上。

近期雖有俄烏戰爭等國際情勢干擾，但國內疫情好轉、經濟回溫，消費動能逐步回復下，今年中華汽車仍將積極努力達成預定內外銷台數四輪4.4萬台（含代工及進口）及二輪8600台目標。（編輯：林淑媛）1110315