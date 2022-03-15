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台積電等3檔股票明除息 指數蒸發23.51點

2022/3/15 18:18
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（中央社記者潘智義台北15日電）台灣證券交易所今天表示，3月16日計台積電、燦坤、零壹等3檔發行量加權股價指數成分股除息交易，其中台積電發行市值將減少約713億元，占發行量加權股價指數約23.14點。

證交所說明，前述3檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約23.51點。

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台灣證券交易所解釋，自編的發行量加權股價指數基值，依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數計算公式為：股價指數=所有採樣股票總發行市值÷當日基值×100。

當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。（編輯：翟思嘉）1110315

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