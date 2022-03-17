更多編輯台推薦新聞：
中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣
國際

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思
文化

村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國送烏克蘭彈簧刀無人機 「會飛的散彈槍」能俯衝轟炸目標
首頁 / 產經
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

航空貨運燃油附加費恐漲 盧森堡航空收戰爭險

2022/3/17 10:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央這記者賴言曦台北17日電）受俄烏戰爭等因素影響，貨攬業者捷迅透露，航空貨運週末恐有一波漲潮，長程線燃油附加費可能從每公斤32元漲到36元。盧森堡航空也已加收戰爭險6元，為美國911恐攻後首次開徵相關費用。

第三季是航空貨運業的傳統旺季，但捷迅表示，本週末前可能會有一波燃油附加費的漲潮，估計長程恐從每公斤32元漲至36元，短程則從11元漲到13元。

目前運價，台灣到美西不含燃油附加費為每公斤250元到270元，台灣到歐洲則是230元到250元；捷迅預估這波漲潮將拉抬美西線運價至300元。

另外，歐洲線受俄烏戰爭影響，盧森堡航空已開始加收每公斤6元的戰爭險；這是自2001年美國發生911恐怖攻擊後，航空公司首次開徵相關費用。

海運方面， 捷迅副總經理葉子菁指出，俄烏戰爭、美西碼頭工人新合約談判、通貨膨脹及油價帶來許多不確定因素，如撇除這些影響，貨運業前景是利多，因為隨著電商等產業發展，高度仰賴物流服務的趨勢不會消失。（編輯：郭無患）1110317

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀