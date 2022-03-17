航空貨運燃油附加費恐漲 盧森堡航空收戰爭險

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（中央這記者賴言曦台北17日電）受俄烏戰爭等因素影響，貨攬業者捷迅透露，航空貨運週末恐有一波漲潮，長程線燃油附加費可能從每公斤32元漲到36元。盧森堡航空也已加收戰爭險6元，為美國911恐攻後首次開徵相關費用。

第三季是航空貨運業的傳統旺季，但捷迅表示，本週末前可能會有一波燃油附加費的漲潮，估計長程恐從每公斤32元漲至36元，短程則從11元漲到13元。

目前運價，台灣到美西不含燃油附加費為每公斤250元到270元，台灣到歐洲則是230元到250元；捷迅預估這波漲潮將拉抬美西線運價至300元。

另外，歐洲線受俄烏戰爭影響，盧森堡航空已開始加收每公斤6元的戰爭險；這是自2001年美國發生911恐怖攻擊後，航空公司首次開徵相關費用。

海運方面， 捷迅副總經理葉子菁指出，俄烏戰爭、美西碼頭工人新合約談判、通貨膨脹及油價帶來許多不確定因素，如撇除這些影響，貨運業前景是利多，因為隨著電商等產業發展，高度仰賴物流服務的趨勢不會消失。（編輯：郭無患）1110317