緯軟今年持續大舉徵才 營收有望續創新高

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（中央社記者吳家豪台北17日電）資訊服務商緯創軟體董事長暨執行長蕭清志今天受訪指出，今年營運能見度佳，將持續大舉徵才，看好今年營收與獲利可維持去年成長力道。法人表示，緯軟去年營收年增21%，今年有望續創新高。

蕭清志今天出席媒體交流會表示，目前最大瓶頸是交貨，因為專案需求太大，每間企業做生意都需要軟體，緯軟在台灣和中國還是經常性缺人。

蕭清志說，由於中國客戶需求大，加上數位創新趨勢，緯軟一定要用數位系統支撐營運，不能靠傳統方式。緯軟在中國員工約6000到7000人，近2年緯軟積極建構能支撐2萬名員工規模的營運支援和數位系統，為未來成長做好準備。

蕭清志表示，大客戶挑供應商的時候，會觀察是否「門當戶對」，因此緯軟規模需要快速放大，去年大量投資在人力招募上，員工總數已從2020年6200人增加到2021年約8000人。

根據緯軟定義，一級客戶外包量需要5000人以上，緯軟一級客戶在5家以內，今年初新增1家一級客戶，屬於互聯網應用領域；二級以下客戶逾百家，包含金融、新能源車等領域。

緯軟2021年合併營收達新台幣61.78億元，年增21%，創歷史新高；營業利益4.6億元，稅後淨利4.56億元，每股盈餘6.91元，分別年減5.1%、2.2%、2.1%，均創歷年次高。

因春節假期、工作天數減少，緯軟今年2月合併營收5.75億元，月減4.03%，但年增34.38%，創歷年同期新高。（編輯：張良知）1110317