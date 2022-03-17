基本工資補貼條件放寬 時間延長至4/15

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（中央社記者梁珮綺台北17日電）由於基本工資調漲，部分雇主替員工加薪，但投保級距也升高一級，無法申請，經濟部今天表示，將放寬補貼資格，並延長受理期間至4月15日，而已遞出申請的1萬5213案，將按照修正後的規定合計補貼款。

基本工資自今年起調漲，月薪調至新台幣2萬5250元、時薪調至168元，調漲幅度約5.21%，不過，內需型產業如農業、服務業遭COVID-19疫情重創，經濟部提出配套方案，企業在去年9月及10月營收衰退20%就可申請補貼，減輕人事成本壓力，並於1月17日起受理。

不過，勞動部長許銘春今天上午在立法院表示，有部分雇主反映隨著基本工資調漲，難以用2萬5250元計算薪資，所以替員工加薪，但投保薪資級距卻提高一級，無法申請補貼，與經濟部討論後將放寬標準。

經濟部商業司下午發布新聞稿說明，從1月17日受理申請至今，接獲許多企業反映，雖與員工約定月薪為基本工資，但因支付加班費或幫員工調薪，導致投保薪資級距提高一級，為2萬6400元，難以申請補助。

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商業司表示，經過討論，將放寬適用標準，計算方式為今年前半年投保薪資為2萬6400元員工人數扣掉去年10月31日投保2萬6400元的人數，也納入補貼人數計算，但每月補貼人數上限不得超過去年10月31日投保在2萬4000元、2萬5200元等二個投保薪資級距的員工人數。

至於部分工時員工的補貼範圍，則不受影響。商業司說，先前已提出申請的業者，將按照修正後的適用規定核計補貼款，而配合適用條件放寬，受理時間也延長到4月15日。（編輯：楊凱翔）1110317