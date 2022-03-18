台股本週上揚191.78點 金融保險股漲最多
2022/3/18 19:10
（中央社記者潘智義台北18日電）台灣證券交易所今天公布統計，台股收在17456.52點，較上週上漲191.78點，漲幅約1.11%，其中金融保險類指數上漲4.93%最大，航運類指數下跌4.2%最大。
證交所統計，未含金融類指數上漲91點，漲幅約0.61%，未含電子類指數上漲297.85點，漲幅約為1.5%，未含金融電子類指數上漲7.75點，漲幅約0.05%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類5370.93億元，占全體上市股票交易金額30.51%；航運類5177.9億元，占29.41%；電子零組件類1215.57億元，占6.91%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為航運類18.53%、化學工業類8.57%、電機機械類6.98%。
本週集中交易市場總成交金額為1兆8563.72億元，全體上市股票成交金額為1兆7603.66億元，股票成交量週轉率為3.06%。
累計今年初開盤迄今共47個交易日，集中市場總成交金額為15兆118.03億元，市場日平均成交金額3194億元，股票成交量週轉率26.98%，股票日平均成交量週轉率為0.57%。
今天全體上市公司總市值54兆1632.69億元，較上週3月11日市值53兆5727.2億元，增加5905.49億元，增幅約1.1%。（編輯：楊凱翔）1110318
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