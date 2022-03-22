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微星：俄烏戰爭影響需求 第2季為全年低點

2022/3/22 18:51
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（中央社記者吳家豪台北22日電）板卡廠微星今天召開法人說明會指出，先前深圳工廠停工影響出貨，仍預期第1季營收將年增兩位數百分比；由於俄烏戰爭導致周邊國家及歐洲需求降溫，造成微星庫存偏高，第2季應該是全年低點，全年營收力拚年增兩位數百分比。

微星董事長徐祥表示，今年第1季營業狀況相當不錯，前2個月營收年增近20%，但因為最近疫情導致微星深圳工廠停工，對出貨造成一定影響。整體而言，第1季營收應該會年增兩位數百分比。

不過，徐祥也坦言，1、2月以來歐美疫情開始解封，加上2月俄烏戰爭爆發，周邊國家和歐洲3月需求和買氣都有降溫，下滑幅度達到雙位數百分比，造成微星庫存偏高，因此第2季傳統淡季應該是全年低點。

展望下半年，徐祥認為在英特爾、超微（AMD）等晶片廠發表新品後，對電競市場會有幫助。微星近年來聚焦創作者筆電和商用筆電，對下半年審慎樂觀，全年希望整體營收維持兩位數百分比成長。

他表示，去年俄羅斯在微星營收占比約4%至5%，影響不大，雖俄烏戰爭造成盧布大幅貶值，但微星應收帳款約80%至90%已避險，俄羅斯客戶也有保險，可以用於支付應收帳款。

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針對顯示卡今年展望，微星總經理黃金請指出，2021年包括挖礦、零件缺貨、疫情等因素，讓顯示卡市場產生非常嚴重的供需失調；今年疫情緩和，供給也慢慢恢復正常，對整個產業會帶來正面效果。

黃金請分析，從供需角度來看，去年顯示卡通路庫存約1到2週，今年3月約2到4週，距離正常水位6到8週還有空間。今年下半年等超微、英特爾、輝達（Nvidia）推出相關新產品後，應該會刺激顯示卡需求。（編輯：林興盟）1110322

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