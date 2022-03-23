俄烏戰爭恐衝擊消費需求 微星早盤翻黑振幅逾3%

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（中央社記者吳家豪台北23日電）板卡廠微星去年獲利創新高，然而受到俄烏戰爭使歐洲消費需求下降、產品售價下滑等影響，法人推估第2季營收將季減10%，為全年谷底；微星今天早盤股價一度上漲逾2%，隨即震盪翻黑，低點至137元、跌幅超過1%。

微星22日召開法人說明會指出，先前深圳廠停工影響出貨，仍預期第1季營收將年增兩位數百分比；由於俄烏戰爭導致周邊國家及歐洲需求降溫，造成微星庫存偏高，第2季應該是全年低點，全年營收力拚年增兩位數百分比。

投顧法人分析，微星今年第1季面臨深圳廠因疫情爆發而停產1週、俄烏戰爭使歐洲需求下降等逆風，恐導致產品售價下滑，尤其是過去一年溢價較多的顯示卡，加上第2季為新品推出前的淡季，預期第2季營收為全年谷底，將季減10%、與去年同期持平。

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隨著今年下半年新品推出，加上英特爾（Intel）、超微（AMD）、輝達（Nvidia）將發表新款中央處理器與繪圖處理器，法人認為需求可望回溫，但近期通膨疑慮將為終端市場需求增添不確定性。

法人表示，微星今年聚焦擴張商用與電競筆電，以及伺服器、網通裝置、車用相關產品，但消費性產品例如主機板、顯示卡、電競筆電需求風險相對較高，預估微星今年全年營收將年增4%，低於微星自估年增雙位數百分比。（編輯：趙蔚蘭）1110323