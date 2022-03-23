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嘉泥去年每股賺1.02元 看好旗下旅宿業營運展望

2022/3/23 19:36
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（中央社記者賴言曦台北23日電）嘉新水泥近年跨足歐亞布局飯店旅宿業，嘉泥執行副總經理王立心今天在線上法人說明會指出，隨著疫苗施打率上升，各國國內旅遊有望復甦，預期嘉泥今年營運將好過去年。

嘉泥2021年營收新台幣22.2億元，稅後淨利7.47億元，歸屬母公司6.57億元，每股盈餘（EPS）1.02元；預計5月份董事會通過股利發放金額。

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王立心表示，嘉泥2021年各事業體的營收比重分別為水泥48%、裝卸倉儲30%、房產及旅宿服務各占11%；預期2022年水泥經銷、倉儲物流維持穩定，租賃收入與去年相當，並看好100%轉投資的飯店日本沖繩Hotel Collective及產後護理之家等前景，預期今年營運展望將好過去年。

王立心表示，嘉泥目前的旅宿事業包含Hotel Collective；持股100%、正在變更設計並預計2025年開幕的沖繩InterContinental OkinawaChura SUN Resort；持股23.1%的雲朗觀光及持股40%的義大利A Roma飯店。（編輯：黃國倫）1110323

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