全家去年每股賺6元 疫情波及寫6年低點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）受疫情影響，全家便利商店去年淨利年減逾36%，每股賺6.02元，寫6年低點，但看好今年展店速度穩健、開創多元店型商品服務、全盈支付開業在即，加上防疫措施可望解除，營運樂觀可期。

全家便利商店今天董事會通過110年度財報，全年合併營收新台幣837億元，年減2%，稅後淨利為14.1億元，年減37.09%，歸屬母公司淨利13.4億元，年減36.89%元，每股盈餘6.02元，擬配發現金股利4.7元。

全家說明，110年整體營運，主要受到國際疫情與國內三級警戒等管制性政策影響，便利商店本業來客人流首當其衝，且因109年獲利創新高，稅後淨利年增達17%，基期墊高。

全家指出，去年便利商店本業開店淨增加210店，總店舖數達3980家，展店速度維持穩健。鮮食差異化有成，以聯名、clean label、明星商品三大策略，帶動米飯輕食烘培類產品年成長超過3%。EC商機積極搶進，疫情期間首創冷凍店到店，多元開店平台陸續推出「好生凍生鮮集市」、與iKala結盟的「Shoplus商店家」，持續拉升自有包裹件，已超過40萬名賣家使用、交易筆數破2000萬。

去年全家重大投資依既有事業計畫穩健進行，轉投資專營電子支付機構「全盈支付」，順利獲得金管會核准業務許可、公平會通過事業結合案、經濟部核准公司設立，且今年2月已順利取得營業執照，正積極加速開業準備中；以配送電子商務包裹為主的日翊文化，去年陸續稼動啟用中壢、台南衛星倉，新台中及新花蓮物流廠的建設案也都在進行中，皆可望蓄積未來成長動能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

關係企業部份的餐飲事業，截至去年為止，共計3個品牌，店數56家，其中韓式炸雞品牌bb.q chicken連4季業績翻倍成長。今年全餐整體將持續推動「多品牌量化展店」外，同時朝「雲端廚房」、「餐廳超市化」、「數位布局」三大策略發展，且可望打造新品牌。

展望2022年全年營運，全家表示，便利商店本業將迎來第4000家店的營運里程碑，以實體店網絡為基礎，積極對應個人家戶需求，融合線上線下渠道，開發多元店型商品與創新會員服務，提供顧客虛實無縫體驗，且全盈支付開業在即，會員生態圈可望成形。（編輯：楊凱翔）1110323