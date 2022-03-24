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監委巡視國艦國造進度 台船：有信心達成任務

2022/3/24 21:52（3/24 22:06 更新）
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監察院外交暨國防委員會24日赴台船公司，視導與巡視國防部委託台船建造的潛艦國造案與國艦國造案。（台船提供）中央社記者賴言曦傳真 111年3月24日
監察院外交暨國防委員會24日赴台船公司，視導與巡視國防部委託台船建造的潛艦國造案與國艦國造案。（台船提供）中央社記者賴言曦傳真 111年3月24日
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（中央社記者賴言曦台北24日電）監察院外交暨國防委員會今天赴台船公司視導與巡查國防部委託台船建造的潛艦國造案與國艦國造案。台船表示，有信心與責任，持續突破挑戰，達成潛艦國造任務。

台船公司今天發布新聞稿表示，監察院外交暨國防委員會今天赴台船視導與巡查，行程包含參觀國艦國造的新型兩棲船塢運輸艦及玉山艦；實際巡查潛艦國造廠房與見證各船段施工現況，裝備到廠庫儲；聽取潛艦國造案機密專報，瞭解目前專案進度。

台船表示，監委今天視導行程後，除充分瞭解國艦國造專案目前的建造進度，也要求台船，就近期各界對國艦國造專案事件的質疑進行說明，並勉勵參與國艦國造的專案團隊達成如期、如質的交艦任務。

台船近年配合政府國艦國造政策，包含海軍的國造潛艦、新型兩棲船塢運輸艦、新型救難艦，海巡署的4000噸級巡防艦、1000噸級巡防艦、100噸級巡護艇。

台船表示，支持國防建設是台船的使命，台船有信心與責任持續突破潛艦國造所面臨的挑戰，全力達成潛艦國造任務。（編輯：林興盟）1110324

監察院外交暨國防委員會24日赴台船公司視導與巡視潛艦國造案與國艦國造案。台船表示，有信心與責任，持續突破挑戰，達成任務。（台船提供）中央社記者賴言曦傳真 111年3月24日
監察院外交暨國防委員會24日赴台船公司視導與巡視潛艦國造案與國艦國造案。台船表示，有信心與責任，持續突破挑戰，達成任務。（台船提供）中央社記者賴言曦傳真 111年3月24日
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